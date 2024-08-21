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11:37, 21 августа 2024Забота о себе

Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

Косметолог Колвилл: чтобы избежать морщин на лице, нужно спать на спине

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать появления морщин на лице, нужно спать на спине, рассказала британский врач-косметолог, терапевт Элисон Колвилл. На защищающую от старения кожи позу она указала в беседе с The Sun.

По ее словам, для поддержания здоровья кожи важно спать от семи до восьми часов каждую ночь. «Недостаток сна может повлиять на иммунитет, а он, в свою очередь, на содержание коллагена в коже. Коллаген является строительным материалом кожи и жизненно важен для ее молодости, поэтому больше сна — буквально означает меньше морщин», — объяснила врач.

Кроме того, добавила Колвилл, чтобы избежать морщин на лице, нужно избегать сна на боку, так как эта поза провоцирует их появление. «Люди, спящие на боку, часто замечают у себя более глубокие носогубные складки, морщины вокруг глаз, глубокую бороздку над бровями и морщины на груди. Поза на спине — лучшее положение для сна, она позволяет предотвратить нежелательное ускорение естественного старения и появления морщин», — заверила она.

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      Александра Лисица
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