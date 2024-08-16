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10:29, 16 августа 2024Забота о себе

Эксперт по сну назвала связанную с будильником вредную привычку

Эксперт по сну Браунинг: повторный сигнал будильника портит сон

Фото: Freepik

Эксперт по сну Линдси Браунинг назвала привычку ставить повторный сигнал будильника вредной. Причину она объяснила Daily Mirror.

Браунинг пояснила, что если проснуться от первого сигнала будильника, а затем заснуть вновь на полчаса, то после следующего пробуждения человек будет чувствовать себя разбитым. По ее словам, люди часто ставят будильники с интервалом в 15 или 30 минут, таким образом сон прерывается в тот момент, когда организм находится в глубокой фазе сна. «Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», — предупредила Браунинг.

Чтобы лучше высыпаться по утрам, эксперт посоветовала приобрести гаджет для отслеживания фаз сна. Это связано с тем, что прибор определит время, когда организм выходит из глубокой фазы сна, благодаря чему человек сможет завести будильник именно на это время.

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Ранее сомнолог Дипти Тейт сообщила, что острая пища перед сном может помешать человеку заснуть. По ее словам, в ней содержится капсаицин, который может нарушить естественный процесс охлаждения, который происходит, когда организм готовится ко сну.

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      Екатерина Улитина
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