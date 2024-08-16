Эксперт по сну назвала связанную с будильником вредную привычку

Эксперт по сну Браунинг: повторный сигнал будильника портит сон

Эксперт по сну Линдси Браунинг назвала привычку ставить повторный сигнал будильника вредной. Причину она объяснила Daily Mirror.

Браунинг пояснила, что если проснуться от первого сигнала будильника, а затем заснуть вновь на полчаса, то после следующего пробуждения человек будет чувствовать себя разбитым. По ее словам, люди часто ставят будильники с интервалом в 15 или 30 минут, таким образом сон прерывается в тот момент, когда организм находится в глубокой фазе сна. «Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», — предупредила Браунинг.

Чтобы лучше высыпаться по утрам, эксперт посоветовала приобрести гаджет для отслеживания фаз сна. Это связано с тем, что прибор определит время, когда организм выходит из глубокой фазы сна, благодаря чему человек сможет завести будильник именно на это время.

box#3432544

Ранее сомнолог Дипти Тейт сообщила, что острая пища перед сном может помешать человеку заснуть. По ее словам, в ней содержится капсаицин, который может нарушить естественный процесс охлаждения, который происходит, когда организм готовится ко сну.