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12:12, 21 августа 2024Из жизни

Вынужденная отдать в приемную семью своего ребенка женщина нашла его спустя 50 лет

В Великобритании родившая в 16 лет женщина встретилась с дочерью спустя 50 лет

Кадр: Daily Mail

В Великобритании 66-летняя участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») встретилась с дочерью спустя 50 лет поисков. Об этом пишет Daily Mail.

В программе Шарлотта рассказала, что забеременела в 16 лет. По ее словам, она не знала, что ей делать, и решила сбежать. Однако скоро ее нашла полиция и вернула в семью. Шарлотта родила и назвала дочь Трейси в честь песни, которую часто слушала по радио. Мать Шарлотты не хотела, чтобы ее дочь воспитывала ребенка сама. Она предложила продать девочку бездетной паре, но получила отказ.

По словам Шарлотты, через некоторое время ее отправили в дом для несовершеннолетних матерей, который казался ей тюрьмой. Она рассказала, что ей было настолько невыносимо, что она начала драться с сотрудниками. Чтобы отпустить Шарлотту из этого учреждения, ее вынудили отдать Трейси в приемную семью. На память женщине оставили одну фотографию дочери.

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«Она мне очень дорога, я всегда смотрела и гадала, как она выглядит. Она в моем сердце, она никогда меня не покинет», — рассказала о своих материнских чувствах Шарлотта. Она объяснила, что, когда ей диагностировали рак, она восприняла это как знак попытаться воссоединиться с дочерью.

Команда Long Lost Family узнала, что теперь Трейси зовут Сара. Она долгое время жила с приемной матерью, у которой развилась болезнь Альцгеймера. Когда Саре рассказали, что все эти годы Шарлотта хранила ее фотографию, она расплакалась. Мать и дочь отметили, что их первая встреча была наполнена теплыми чувствами. Вскоре Шарлотта узнала, что излечилась от рака, и пообещала Саре больше ее никогда не покидать.

Ранее сообщалось, что в Китае бабушка отдала ребенка чужим людям без ведома родителей из-за их бедности. Паре удалось найти сына и воссоединиться с ним лишь спустя 37 лет.

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      Юлия Юткина
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