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22:22, 21 августа 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Воронежа пожаловались на плесень и заливы в доме

Жители одного из домов в Воронеже пожаловались, что он постепенно разваливается из-за постоянных заливов и отсутствия ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции региона.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Артамонова, 34. По словам жильцов, управляющая компания (УК) ненадлежащим образом следит за состоянием дома и, в частности, кровли, из-за чего их квартиры регулярно затапливает. Жилищный инспектор, который приехал оценить состояние дома, обратил внимание на разрушенные ступени всех подъездов, следы от заливов в подъездах и квартирах, а также плесень на потолках и стенах. Между тем, к моменту осмотра УК уже частично заменил кровельное покрытие над лестничными клетками нескольких подъездов и квартирами жильцов. Несмотря на это, от организации потребовали устранить все нарушения.

Ранее в августе жильцы дома в Челябинске пожаловались на отца вице-губернатора региона, который самовольно перекрыл арку здания и ограничил количество парковочных мест.

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      Полина Кислицына
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