Жильцы дома в российском городе пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора

Жильцы дома в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора

В Челябинске жильцы одного из домов обратились в прокуратуру с жалобой на отца вице-губернатора Андрея Фалейчика. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «74.ру».

Речь идет о доме на улице Татьяничевой. По словам челябинцев, глава ТСЖ Михаил Фалейчик в начале августа незаконно перекрыл арку здания, тем самым уменьшив количество парковочных мест. Теперь возможность свободного проезда и прохода через арку ограничена из-за высокого металлического забора и бетонных полусфер, установленных за несколько метров перед ним. При этом калитка, которая подразумевает сквозной проход, есть лишь с одной стороны.

Жильцы пояснили, что свободный проезд через арку необходим для экстренных служб. Они добавили, что из-за ее перекрытия ни скорая помощь, ни пожарная машина не смогут развернуться на небольшой оставшейся территории.

Устав от проблемного соседа, жители дома собрали подписи и написали заявления в городскую администрацию и прокуратуру. Они намерены сначала добиться того, чтобы самострой убрали, а затем переизбрать правление дома, так как нынешнее было выбрано Фалейчиком. Жильцы уточнили, что некоторые из членов правления фактически не проживают в доме на Татьяничевой.

Супруга Фалейчика утверждает, что арку загородили, чтобы там не выгуливали собак. В свою очередь, Михаил Фалейчик предъявил журналистам протокол собрания участников ТСЖ, в котором говорится, что жильцы согласовали установку видеокамер, шлагбаума и бетонных полусфер. Однако о перекрытии арки в протоколе не сказано.

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