Звезда «Слова пацана» решил записать музыкальный альбом

Актер Леон Кемстач заявил о планах записать музыкальный альбом

16-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач заявил о планах записать музыкальный альбом. Об этом пишет KP.RU.

«Сейчас был на студии. Записал два трека за день, ну, как, за несколько часов. Вы просто очень много спрашиваете про альбом. Он будет», — сказал артист, отметив, что планирует выпустить его к концу сентября.

Он подчеркнул, что «вкладывает душу» в работу. «Как-то так. На самом деле мне уже не терпится вам показать, потому что получается очень классно», — добавил актер.

Ранее мать Леона Кемстача Лаура пожаловалась на преследования сына назойливыми поклонницами. Женщина поведала, что молодому артисту тяжело от внимания и ответственности.