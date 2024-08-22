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18:34, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Бывший продюсер «Дома-2» рассказал о реакции Госдумы на появление в шоу порноактрисы

Елена Беркова с мужем

Елена Беркова с мужем. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» с 2004 по 2018 год Алексей Михайловский рассказал, как на проекте отреагировали на новость о том, что участница шоу Елена Беркова снималась в порно. В беседе с телеведущей Яной Чуриковой, доступной на YouTube, он заявил, что выгнать ее из проекта попросили в Госдуме.

Михайловский отметил, что ни он, ни шеф-редактор Александр Расторгуев, ни создатель шоу Валерий Комиссаров не знали о порно-карьере Берковой. «Вообще, для нас, когда мы узнали, проблемы не было», — добавил бывший продюсер программы.

Когда о новости узнал Комиссаров, Беркову попросили публично объявить о том, что она снималась в порно. «План был такой: чуть-чуть поругают ее, отрефлексируют это дело и дальше все пойдет нормально», — пояснил экс-продюсер «Дома-2» и уточнил, что участницу шоу не планировали выгонять из проекта. Однако в итоге сделать это пришлось.

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Михайловский объяснил, что Комиссаров тогда занимал должность председателя комитета Госдумы по информационной политике. «Коллеги Валерия Яковлевича (...) сказали: "Валер, некошерно это. Ты руководишь комитетом по СМИ, а у тебя там порноактриса в шоу"», — объяснил продюсер. Он добавил, что участники шоу и ведущие не считали Беркову преступницей или падшей женщиной.

Ранее Михайловский рассказал, что утечка видео, на котором Беркова и участник «Дома-2» Роман Третьяков занимаются сексом на проекте, стала самым чувствительным моментом в истории шоу. По его словам, человека, причастного к инциденту, уволили.

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      Олег Давыдов
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