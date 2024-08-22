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19:35, 22 августа 2024Ценности

Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала сумку Celine за 246 тысяч рублей

Фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна показала сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото появилось в сторис (в настоящий момент публикация удалена) ее аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель разместила снимок, на котором предстала, сидя на кровати, в белом топе, кремовой юбке и голубом кардигане. При этом она собрала волосы в пучок и нанесла макияж в естественных оттенках. В качестве украшений она выбрала массивные золотые серьги.

При этом рядом с Заворотнюк стояла сумка бренда Celine серо-голубого оттенка. Известно, что стоимость аналогичного аксессуара на официальном сайте составляет 2700 долларов (247 тысяч рублей).

Ранее в августе восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Аврора Киба продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu.

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      Екатерина Ештокина
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