Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Возлюбленная 62-летнего исполнителя показала фото (на момент написания новости было удалено), на котором продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu, декорированный золотой фурнитурой и ярким шарфом Hermès с цветочным принтом.
Помимо этого, сумку украшали брелоки Miu Miu и Fendi. Известно, что стоимость данного изделия составляет 392 тысячи рублей.
В июле восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне. По данным издания, девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL).