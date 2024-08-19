Восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала сумку за 392 тысячи рублей

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная 62-летнего исполнителя показала фото (на момент написания новости было удалено), на котором продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu, декорированный золотой фурнитурой и ярким шарфом Hermès с цветочным принтом.

Помимо этого, сумку украшали брелоки Miu Miu и Fendi. Известно, что стоимость данного изделия составляет 392 тысячи рублей.

В июле восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне. По данным издания, девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL).