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13:46, 19 августа 2024Ценности

Восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала сумку за 392 тысячи рублей
Аврора Киба

Аврора Киба . Фото: @avrorakiba

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная 62-летнего исполнителя показала фото (на момент написания новости было удалено), на котором продемонстрировала кожаный коричневый аксессуар бренда Miu Miu, декорированный золотой фурнитурой и ярким шарфом Hermès с цветочным принтом.

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Помимо этого, сумку украшали брелоки Miu Miu и Fendi. Известно, что стоимость данного изделия составляет 392 тысячи рублей.

В июле восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне. По данным издания, девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL).

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      Екатерина Ештокина
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