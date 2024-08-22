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20:41, 22 августа 2024Силовые структуры

Двоих россиян осудили за организацию нарколаборатории

В Крыму вынесли приговор двоим мужчинам, оборудовавшим нарколабораторию

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы двоих местных жителей, оборудовавших нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также каждого из них оштрафовали на 700 тысяч рублей.

По данным ведомства, осужденные оборудовали лабораторию в поселке Гвардейское. Они изготовили около полкилограмма мефедрона. Часть веществ мужчины перевезли в квартиру в Симферополе. После этого их задержали сотрудники ФСБ. Сбыть вещества сообщники не успели.

Ранее в Приморском крае полицейские ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков.

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      Екатерина Кашурникова
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