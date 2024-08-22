Двух сотрудников российского университета задержали за мошенничество и злоупотребления

В Архангельске задержали двух сотрудников университета за мошенничество

В Архангельске возбудили дело в отношении двух представителей высшего учебного заведения и двух директоров коммерческих организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в конце 2023 года сотрудники университета без проведения конкурса заключили договоры на 30 миллионов рублей с компаниями. По договору организации должны были сделать ремонт двух зданий общежития. Работы были выполнены некачественно, но должностные лица вуза приняли их. Кроме того, один из задержанных с руководителями компаний похитил 5,5 миллиона рублей, выплаченных по договору из бюджета университета.

Дела возбуждены по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

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