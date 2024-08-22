В Дании начали готовиться к авариям российских танкеров

Bloomberg: авария танкера из теневого флота России в Балтике стала делом времени

Состояние российского теневого флота, который поставляет нефть на мировые рынки в обход потолка цен, таково, что крупная авария в Балтийском море с участием одного из таких танкеров стала делом времени. Об этом со ссылкой на лоцманов, занимающихся проводкой судов через датские проливы, пишет Bloomberg.

По данным одного из собеседников агентства, квалификация команд таких танкеров низка, а некоторые лоцманы иногда брезгуют даже ночевать на судах — настолько грязные или разрушенные там гостевые каюты. Уже было несколько случаев, когда танкеры чудом избегали катастрофы, проходя в считанных метрах от дна мелководных проливов.

При этом многие суда отказываются от услуг лоцманов и сами идут через проливы. Таким образом они могут избегать опасности дополнительных проверок и просто экономить средства.

По оценке издания, медианный возраст танкеров, которые возят российскую нефть, составил около 20 лет, как правило, к этому времени суда уже режут на металл. Средний возраст мирового танкерного флота составляет 13,5 года. Такая ситуация и заставляет прибрежные страны готовиться к катастрофе.

В июне глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что теневой флот танкеров, перевозящий российскую нефть, представляет опасность для окружающей среды, из-за чего страна ищет способ ограничить их проход через свои проливы. Он указал, что Копенгаген собрал группу стран-союзниц, с которой обсуждает проблему и способы ее решения, юридически корректные с точки зрения международного права.