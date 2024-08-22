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09:21, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик описал участие в КВН словами «начал бухать»

Кадр: Sergeymeza / Youtube

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин заявил, что во время участия в телеигре КВН впервые попробовал крепкий алкоголь. Об этом он порассуждал в подкасте юмориста Сергея Мезенцева, доступном на YouTube.

«Во-первых, я там первый раз попробовал водку. Именно на фестивале КВН я первый раз начал вообще бухать. Я до этого не бухал», — вспомнил юморист о первом фестивале КВН.

Пушкин добавил, что воспринимал происходящее там как обряд инициации.

Ранее известный российский стендап-комик Артур Шамгунов объяснил уход из телеигры. Он заявил, что прекратил играть в КВН, «потому что адекватный».

До этого юморист Александр Гудков признался, что ненавидел телевизионные игры КВН. По его словам, его команда попала в Высшую лигу в момент, когда участники устали от проекта.

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      Мария Большакова
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