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09:22, 22 августа 2024Силовые структуры

Лжеинвестор похитил у жителей российского региона более 15 миллионов рублей

В Брянской области лжеинвестор похитил у жителей более 15 миллионов рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Брянской области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который, выдавая себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда, обманул не менее восьми жителей региона на более чем 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по области.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в течение трех лет мужчина, выдавая себя за представителя крупного иностранного инвестиционного фонда, искал потенциальных жертв на различных форумах и площадках в интернете. Далее он встречался с ними лично и убеждал передать ему сбережения для выгодного вклада. После этого аферист переставал выходить на связь. Таким образом он заполучил более 15 миллионов рублей от не менее восьми жителей региона.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 19-летнего местного жителя, который, работая курьером мошенников, обманул 11 пенсионеров более чем на три миллиона рублей.

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