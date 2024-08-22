Маск высказался о будущем имплантов Neuralink

Маск: через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов человек

В течение следующих 10 лет импланты Neuralink будут установлены у миллионов человек. Так о будущем технологии высказался бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение пяти лет он будет у десятков тысяч, в течение 10 лет он будет у миллионов», — написал Маск.

В феврале глава стартапа Neuralink Илон Маск заявил об успехах после чипирования первого человека. По его словам, пациент научился управлять компьютерной мышью силой мысли и даже продолжил играть в видеоигры.

Позднее Маск пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь. «Мы дадим людям суперспособности», — отметил бизнесмен.