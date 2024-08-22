Маск заявил о стремлении многих правительств к гражданской войне

Илон Маск: политика многих правительств приведет к гражданской войне

Политика многих современных правительств приведет к гражданской войне. Об этом заявил американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск в социальной сети Х, объясняя свои слова о неизбежной гражданской войне в Великобритании.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию британского писателя Константина Кисина, раскритиковавшего журналиста NBC News за попытку очернить американского предпринимателя из-за его слов о возможной гражданской войне в Британии.

4 августа Маск отреагировал на видеозапись с протестных акций против иммиграционной политики Великобритании, которые перетекли в беспорядки. В комментарии он заявил, что «гражданская война неизбежна».