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12:52, 22 августа 2024Мир

Маск заявил о стремлении многих правительств к гражданской войне

Илон Маск: политика многих правительств приведет к гражданской войне

Фото: David Swanson / Reuters

Политика многих современных правительств приведет к гражданской войне. Об этом заявил американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск в социальной сети Х, объясняя свои слова о неизбежной гражданской войне в Великобритании.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию британского писателя Константина Кисина, раскритиковавшего журналиста NBC News за попытку очернить американского предпринимателя из-за его слов о возможной гражданской войне в Британии.

4 августа Маск отреагировал на видеозапись с протестных акций против иммиграционной политики Великобритании, которые перетекли в беспорядки. В комментарии он заявил, что «гражданская война неизбежна».

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      Елизавета Мытарева
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