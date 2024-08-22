На Байкале катер с туристами налетел на бревно и перевернулся

В Бурятии катер с туристами налетел на бревно на Байкале и перевернулся

Катер с туристами столкнулся с бревном и перевернулся в акватории Байкала в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии. Об этом пишет Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в среду, 21 августа. По данным ведомства, местный житель предлагал отдыхающим водные поездки на маломерном судне «Амур», но проводил их незаконно.

В ходе одной из таких водных прогулок катер налетел на бревно и перевернулся. Пострадавших в результате случившегося нет.

«По указанному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин случайно устроил пожар в Прибайкальском национальном парке и нарвался на штраф в миллионы рублей. Он развел огонь, который перекинулся на сухую траву. В итоге россиянин спалил 18 гектаров леса, тем самым причинив ущерб лесному фонду России более чем на 4,2 миллиона рублей.