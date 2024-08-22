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16:47, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Обматеривший Галкина блогер отреагировал на запрет въезда в Латвию

Обматеривший Галкина блогер Винклер не переживает из-за запрета въезда в Латвию

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Российский блогер Максим Винклер, обматеривший комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на его концерте, отреагировал на запрет въезда в Латвию. В беседе с Shot он заявил, что не переживает из-за этой меры.

«Есть много разных других вариантов, как, если нужно будет, приехать в Латвию. Сильно не переживаю», — сказал Винклер.

По словам блогера, власти Латвии решили внести его в список нежелательных лиц лишь из-за одного слова в адрес юмориста. «Мне хочется задать вопрос: это ваша демократия?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что вопросом внесения Винклера в перечень нежелательных лиц лично занималась глава латвийского МИД Байба Браже.

О том, что Галкина обматерили на концерте в Юрмале, сообщалось 11 августа. Юморист общался со зрителями и предложил им задать вопросы. Когда он подошел к Винклеру, тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обозвал Галкина нецензурным словом. Позднее блогер пояснил, что хотел донести до артиста мысль о том, что он чужой в России.

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      Маргарита Щигарева
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