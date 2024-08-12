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18:52, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Обматеривший Галкина на концерте в Юрмале россиянин объяснил свой поступок

Обматеривший Галкина Максим Винклер хотел донести до него, что он чужой в России
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Россиянин Максим Винклер, ранее обматеривший юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), объяснил свой поступок. В беседе с изданием «Абзац» он заявил, что хотел донести до артиста мысль о том, что он чужой в России.

Винклер отметил, что заранее спланировал розыгрыш над юмористом. По его словам, с этой целью он пришел на концерт.

«Галкин думал, что можно поливать нашу страну за границей и ничего за это не будет. Будет. Пока наша страна защищается, нельзя продвигать русофобию. У меня была тактика. Вообще, я хотел ему резиновый половой орган на сцену положить или в лицо плюнуть. Но это как-то некультурно», — рассказал россиянин. Мужчина подчеркнул, что пытался донести до Галкина мысль о том, что и через 20 лет артист будет чужим в России.

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Ранее стало известно, что Галкина обматерили во время концерта в Юрмале. Юморист общался со зрителями и предложил им задать вопросы. Позже он подошел к Винклеру и тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил Галкина.

В конце июля Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Юмориста включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сейчас артист проживает в Израиле.

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      Олег Давыдов
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