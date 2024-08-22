Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:50, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Латвия внесла обматерившего Галкина блогера в список нежелательных лиц

«Sputnik»: МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, обматерившего Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии внесло блогера Максима Винклера в список нежелательных лиц. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

После признания нежелательным лицом блогеру, обматерившему юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на его концерте в Юрмале, будет запрещен въезд страну, сообщает издание.

Также отмечается, что этим вопросом лично занималась глава МИД страны Байба Браже.

Ранее Винклер объяснил, почему обругал Галкина во время его выступления. По словам блогера, он хотел донести до юмориста, что его считают чужим в России. Также Винклер признался, что заранее спланировал свой монолог.

11 августа стало известно, что Галкина обматерили во время концерта в Юрмале. Юморист предложил зрителям задать ему вопросы и подошел к Винклеру. Тот, в свою очередь, заявил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказаться о Галкине, и обругал его.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить память

      В ГУР сообщили об атаке на аэропорт под Москвой

      Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

      У телеведущего нашли тяжелое заболевание благодаря врачу-зрителю

      В США заявили о неспособности Украины к наступлению

      Мужчина попытался завербовать россиян в террористическую украинскую организацию

      После взрыва в российской многоэтажке из подъезда вывели детей

      Возгорание на нефтебазе Пролетарска частично ликвидировали на пятые сутки

      Российская теннисистка оценила организацию Олимпийских игр фразой «ожидала большего»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше