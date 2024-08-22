Латвия внесла обматерившего Галкина блогера в список нежелательных лиц

«Sputnik»: МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, обматерившего Галкина

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии внесло блогера Максима Винклера в список нежелательных лиц. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

После признания нежелательным лицом блогеру, обматерившему юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на его концерте в Юрмале, будет запрещен въезд страну, сообщает издание.

Также отмечается, что этим вопросом лично занималась глава МИД страны Байба Браже.

Ранее Винклер объяснил, почему обругал Галкина во время его выступления. По словам блогера, он хотел донести до юмориста, что его считают чужим в России. Также Винклер признался, что заранее спланировал свой монолог.

11 августа стало известно, что Галкина обматерили во время концерта в Юрмале. Юморист предложил зрителям задать ему вопросы и подошел к Винклеру. Тот, в свою очередь, заявил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказаться о Галкине, и обругал его.