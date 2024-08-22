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19:33, 22 августа 2024Наука и техника

Обнаружены причины аномального потепления 400 тысяч лет назад

Nature Communication: обнаружены причины древнего аномального потепления

Фото: National Taiwan University

Международная группа ученых Национального тайваньского университета (NTU) обнаружила причины древнего аномального потепления, произошедшего около 400 000 лет назад, когда уровень моря был на 10 метров выше, а ледниковый покров в Северном полушарии был значительно меньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

Период потепления, известный как парадокс MIS 11c, пришелся на слабую солнечную радиацию и низкий уровень парниковых газов, что делает его происхождение загадочным для палеоклиматологов.

Исследователи проанализировали данные спелеотем (хемогенные отложения в пещерах) из средиземноморских пещер и палеоклиматические записи из Северной Атлантики, чтобы изучить причины экстремального потепления 400 000 лет назад. Геологические записи удалось датировать с помощью уран-ториевого метода, разработанного в лаборатории HISPEC NTU.
Ключом к решению парадокса MIS 11c стала реакция ледяных щитов, океанов и атмосферы на изменения солнечного излучения. Сравнивая данные о солнечной радиации, изменениях уровня моря и климатических записях, ученые раскрыли механизм потепления.

Около 426 000 лет назад повышенная летняя солнечная радиация в Северном полушарии вызвала значительное потепление в средних и низких широтах Атлантики. По мере того как океан становился теплее, наклон Земли увеличивался, что приводило к жарким летам и сохранению теплой воды в течение тысяч лет. Этот длительный перенос тепла в высокие широты через океанические течения способствовал необычному таянию шельфовых ледников, что и стало причиной самого жаркого периода за последний миллион лет.

Как и в современную эпоху, этот период не отличался особенно сильным солнечным излучением, но это демонстрирует, что длительное потепление океана может привести к значительному разрушению ледников и повышению уровня моря без экстремальных атмосферных температур или высоких концентраций парниковых газов.

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      Александр Еникеев
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