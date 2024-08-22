Опровергнут «заговор» темной материи

MNRAS: опровергнут «заговор» темной и барионной материи

Международная группа астрономов обнаружила, что темная материя и звезды не взаимодействуют так, как считалось ранее. Результаты исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ставят под сомнение теорию, согласно которой, плотность материи в галактиках уменьшалась одинаково, независимо от их разнообразия.

Астрономы из Австралии, Великобритании, Австрии и Германии использовали инструмент MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленном на телескопе Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной Обсерватории в Чили, чтобы провести детальное наблюдение за 22 галактиками среднего возраста, находящимися на расстоянии около четырех миллиардов световых лет.

Ранние наблюдения показали, что плотность барионной (видимой) материи в разных галактиках уменьшается с одинаковой скоростью от центра к внешним краям. Эта повторяющаяся закономерность, которая напоминает изотермы на термодинамических графиках, могла бы объясняться неизвестным взаимодействием темной материи с обычной материей, что известно под названием «заговора балджа-гало».

Хотя темная материя, образующая гало, создает гравитационный потенциал и действительно влияет на распределение барионной материи, сами галактики имеют разнообразную форму, размеры, возраст и количество звезд. Поэтому следовало бы ожидать, что темная материя, наоборот, должна была еще сильнее влиять на различия в профилях плотности вместо небольшого разброса.

Новые данные позволили создать более сложные модели, которые точнее отражают разнообразие галактик во Вселенной.

Симуляция на суперкомпьютере OzStar в Университете Суинберн показала, что ранее предполагавшаяся закономерность плотности материи могла быть результатом упрощений и предубеждений в методах моделирования галактик, а не действительного взаимодействия между звездами и темной материей. Таким образом, ученые опровергли существование «заговора балджа-гало» и показали, что в формировании структуры массивных галактик доминируют стохастические, то есть случайные процессы.