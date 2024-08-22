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12:50, 22 августа 2024Силовые структуры

Подозреваемый в избиении до смерти участника СВО полицейский заключен под стражу

В Махачкале арестован полицейский, подозреваемый в убийстве участника СВО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Махачкале Советский районный суд арестовал командира отделения полка патрульно-постовой службы (ППСП) управления МВД России по городу, подозреваемого в избиении до смерти участника спецоперации (СВО), бойца батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц») и по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он заключен под стражу до 19 октября.

По данным следствия, подозреваемый избил Джабраилова, в том числе применил против него электрошокер. После этого он придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего коленями весом своего тела, сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха, что вызвало механическую асфиксию. В результате Джабраилов не выжил.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Джабраилова стала асфиксия.

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      Анна Габай
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