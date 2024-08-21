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12:41, 21 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции российского города

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: боец «Ахмата» Джабраилов скончался от асфиксии

Кадр: Telegram-канал Baza

Причиной смерти бойца батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы стала асфиксия. Данные заключения судебно-медицинской экспертизы сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Смерть Джабраилова наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования.

Также исследование показало, что мужчина был трезв. Судебно-химический анализ крови, мочи, желчи печени, головного мозга и почек не обнаружил опиаты, их метаболы и этиловый спирт. Хадулаев отметил, что эти данные опровергают утверждения, что Джабраилов был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

20 августа сообщалось о задержании полицейского по подозрению в избиении Джабраилова. Под уголовное дело попал командир отделения полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) управления МВД России по Махачкале. Ему вменяют статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий»).

Вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) России на Украине с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) Джабраилов был задержан 9 июля якобы за то, что в состоянии наркотического опьянения бегал с ножом по крыше. Первое время с потерпевшим в отделе находились двое силовиков. В какой-то момент участник СВО почувствовал себя плохо и лег на пол. Оперативники пытались отпоить его водой. Спустя несколько минут один из полицейских придавил задержанного коленом. Когда тот стал оказывать сопротивление, его удерживали уже четверо полицейских: двое стояли у него на спине, пока остальные били электрошокером.

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      Любовь Ширижик
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