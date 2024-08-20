Боец «Ахмата» погиб после задержания в отделе полиции. Военного с ПТСР пытали шокером и били

У погибшего в отделе полиции Махачкалы бойца спецоперации на Украине был ПТСР

Бойца батальона «Ахмат», вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) России на Украине с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), погиб после задержания в отделе полиции Махачкалы. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Военный потерял друзей и перенес контузию

48-летний Ахмед Джабраилов недавно вернулся с фронта и, скорее всего, страдал от ПТСР, рассказала его сестра. На передовой военный потерял друзей и перенес контузию. Во время боевых действий он вынес раненых на себе, после этого вернулся в окоп и три дня не мог оттуда выйти.

В течение этого времени Джабраилов находился один, ничего не ел, что привело к сильному заболеванию. По словам сестры, мужчина боялся попасть в плен и был готов умереть, но не сдаться. В свою очередь, представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале подчеркнул, что боец «воевал достойно».

ПСТР диагностируют у 20 процентов военных, которые возвращаются из зоны спецоперации. Об этом ранее заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее мнению, эти солдаты нуждаются в помощи психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке.

Бойца «Ахмата» пытали шокером и били

В день гибели состояние мужчины ухудшилось: выйдя на улицу, он отдавал приказы, разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен. Соседи испугались этого поведения, позвонили его семье и в правоохранительные органы.

Воевал достойно, был контужен. Приехал на побывку, и вот... Шамиль Хадулаев представитель ОНК

9 июля Джабраилова задержали и отвезли в отдел полиции — через некоторое время его семье сообщили, что его не стало. На последних прижизненных кадрах бойца полицейские били его по спине, стояли у него на ногах и использовали шокер. Родственники мужчины не знают, было ли возбуждено уголовное дело по данному факту. По данным судмедэкспертизы, военный умер от удушья.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный избил ногами мужчину в полицейском участке. Он ударил пострадавшего в грудь, а также избил его обутыми ногами.

В МВД Дагестана организовали доследственную проверку

В конце июля Следственный комитет России по Республике Дагестан организовал доследственную проверку из-за видео с избиением Джабраилова в отделе полиции в Махачкале. Руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева обещала разобраться с произошедшим.

Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. (...) На вопросы как, кем, почему и с какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки, у меня ответов нет Гаяна Гариева руководитель пресс-службы МВД по Дагестану

На опубликованных кадрах из отделения полиции видно, что Джабраилов находится в тяжелом состоянии, не может держать равновесие и сползает на пол. Сначала с ним камере оставались двое сотрудников. Звук на видео не писался, но видно, что полицейские о чем-то с ним говорили. Они также пытались напоить мужчину водой.

В 18:11 один из сотрудников коленом навалился на военного. Тот оказал сопротивление — через несколько секунд Ахмеда держали четверо полицейских. Двое коленями стояли у него на спине, другие били Джабраилова электрошокером. К 18:16 мужчина перестал подавать признаки жизни. Бригаду скорой помощи вызвали в 18:07 — в 18:21 медики зашли в кабинет.

