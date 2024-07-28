МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

МВД Дагестана прокомментировало видео избиения умершего в РОВД бойца СВО

Следственный комитет России по Республике Дагестан организовал доследственную проверку из-за видео с избиением бойца специальной военной операции (СВО) Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале. С соответствующим заявлением выступила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

Она отреагировала на публикацию в Telegram-канале председателя республиканской общественной наблюдательной комиссии Шамиля Хадулаева, в которой тот обнародовал видеозаписи с камеры наблюдения в отделе полиции Советского района Махачкалы, снятые 9 июля. По словам Хадулаева, сотрудники полиции «вольно или невольно, но убили Джабраилова в Советском РОВД».

Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. (...) На вопросы как, кем, почему и с какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки, у меня ответов нет Гаяна Гариева руководитель пресс-службы МВД по Дагестану

Джабраилов был в неадекватном состоянии и не узнавал мать

48-летнего участника СВО задержали 9 июля. Правоохранителей вызвали прохожие, рассказавшие, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и бегал с ножом по крыше. На несколько минут он узнал мать, подошел обнять ее, но потом вновь вернулся в прежнее состояние. Отца он также воспринял как чужого человека.

Мать рассказала, что на месте сотрудники полиции очень долго разговаривали с Джабраиловым, принесли ему воды, помогали подняться. Она также утверждает, что правоохранители не применяли к сыну физической силы.

Ну не смогли ему помочь. К сожалению, и так бывает Гаяна Гариева руководитель пресс-службы МВД по Дагестану

Последние минуты жизни Джабраилова попали на камеру наблюдения

На опубликованных кадрах видно, что мужчина находится в тяжелом состоянии, не может держать равновесие и сползает на пол. Сперва с Джабраиловым в камере оставались двое сотрудников. Звук не писался, но видно, что полицейские о чем-то говорили с задержанным. Полицейские пытались напоить полуобморочного Джабраилова водой.

В 18:11 один из сотрудников коленом навалился на задержанного. Тот стал сопротивляться, и через несколько секунд Ахмеда держали уже четверо полицейских. Двое коленями стояли у него на спине, другие в это же время били Джабраилова электрошокером.

К 18:16 Джабраилов перестал подавать признаки жизни. Отмечается, что скорую вызвали в 18:07, судя по ролику, медики зашли в кабинет в 18:21.

«Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником?» — прокомментировал видео Шамиль Хадулаев.