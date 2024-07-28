Полиция Дагестана отреагировала на видео с избиением умершего в РОВД бойца СВО

МВД Дагестана отреагировало на инцидент с избиением умершего в РОВД бойца СВО

Следственный комитет России по Республике Дагестан организовал доследственную проверку из-за видео с избиением бойца СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале. Об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в Telegram-канале «Криминальная Хроника МВД Дагестана».

Она отметила, что следователи заняты установкой обстоятельств трагедии и выяснением причины смерти мужчины.

«На вопросы "Как? Кем? Почему?" и "С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?" — у меня ответов нет», — написала чиновница. Гариева указала, что давать правовую оценку действиям полицейских могут только сотрудники СК.

48-летний Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале после задержания 9 июля. Полицейских вызвали прохожие — по их словам, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и бегал с ножом по крыше. При задержании он оказал сопротивление, его доставили в дежурную часть отдела полиции по Советскому району. Там двое полицейских коленями стояли у Джабраилова на спине, пока остальные били его электрошокером и наступали ему на ноги.