Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:54, 28 июля 2024Силовые структуры

Полиция Дагестана отреагировала на видео с избиением умершего в РОВД бойца СВО

МВД Дагестана отреагировало на инцидент с избиением умершего в РОВД бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Baza

Следственный комитет России по Республике Дагестан организовал доследственную проверку из-за видео с избиением бойца СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале. Об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в Telegram-канале «Криминальная Хроника МВД Дагестана».

Она отметила, что следователи заняты установкой обстоятельств трагедии и выяснением причины смерти мужчины.

«На вопросы "Как? Кем? Почему?" и "С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?" — у меня ответов нет», — написала чиновница. Гариева указала, что давать правовую оценку действиям полицейских могут только сотрудники СК.

48-летний Джабраилов умер в отделе полиции в Махачкале после задержания 9 июля. Полицейских вызвали прохожие — по их словам, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и бегал с ножом по крыше. При задержании он оказал сопротивление, его доставили в дежурную часть отдела полиции по Советскому району. Там двое полицейских коленями стояли у Джабраилова на спине, пока остальные били его электрошокером и наступали ему на ноги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

      Разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам

      Российский контр-адмирал оценил гостеприимство кубинцев

      Лавров высказался о желании Нетаньяху полностью уничтожить ХАМАС

      На Западе признали отсутствие эффекта от получения F-16 для фронта

      Стали известны возможные партнеры Харрис на выборах президента США

      Американская компания отзовет рекламу с Олимпийских игр после пародии на «Тайную вечерю»

      США создадут новое военное командование в Японии

      Захарова сообщила о попытках США ударить по энергосотрудничеству РФ и Европы

      Раскрыты организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше