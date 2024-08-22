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20:59, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о заморозке сперматозоидов

Ян Топлес

Ян Топлес. Кадр: Александр Соколовский / Вконтакте

Ведущий известного научно-популярного YouTube-шоу «Топлес» Ян Лапотков, известный как Ян Топлес, рассказал в подкасте Александра Соколовского, что заморозил свою сперму. Выпуск доступен в соцсети «ВКонтакте».

«У меня есть дети. Замороженные», — ответил блогер на слова ведущего подкаста о том, когда Лапотков планирует стать отцом. Он добавил, что в любой момент может использовать заготовленный биоматериал.

Лапотков также заявил, что мог бы стать хорошим отцом. «Я в такие истории буду погружать детей и так им увлекаться про все рассказывать и показывать», — порассуждал блогер. Он добавил, что у него получалась заинтересовывать детей, с которыми он общался.

Ранее стало известно, что российский блогер Максим Голополосов стал отцом. У него родился сын Лука.

Создатели шоу «Топлес» рассказывают в выпусках об интересных явлениях из разных областей науки — физики, химии, истории, психологии и других. На канал проекта, существующего более десяти лет, на YouTube подписано 6,98 миллиона человек.

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