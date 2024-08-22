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10:27, 22 августа 2024Россия

После взрыва в российской многоэтажке из подъезда вывели детей

Shot: в Пермском крае после взрыва в многоэтажке из подъезда вывели детей

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Пермском крае после взрыва в многоэтажке из подъезда вывели детей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Спасатели вывели двоих детей из смежной квартиры в соседнем подъезде», — сообщил канал. В МЧС уточнили, что всего из здания вывели 16 человек.

По данным Shot, из под завалов достали одного мужчину. Telegram-канал «112» сообщил уже о двоих пострадавших.

Взрыв в городе Кизел прогремел утром 22 августа. Как ранее сообщал губернатор российского региона Дмитрий Махонин, жильцов начали эвакуировать. Разрушения после взрыва сняли на видео.

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      Елена Торубарова
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