Россиянам дали рекомендации по уходу за дорогой обувью

Технолог Кича: дорогую обувь нужно протирать влажной тканью после каждого выхода

Главный технолог сети чисток и ремонтов обуви Sneaknfresh Дмитрий Кича дал россиянам рекомендации по уходу за дорогой обувью. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Технолог заявил, что секрет долгой службы любой пары обуви — в чистоте. «Обувь со временем портится именно из-за обилия уличной пыли и грязи, скапливающейся на поверхности. После каждого выхода обувь, особенно кожаную, нужно протирать мягкой влажной тканью», — уточнил он.

Помимо этого, кожаная обувь требует использования качественного крема и полировки, добавил эксперт. Полировка создает для нее защитный барьер и в то же время придает умеренный блеск. Не следует также забывать об обработке кожаной и замшевой обуви водоотталкивающими средствами.

«В дождливую погоду это спасет любимую пару от непоправимого ущерба. Есть специальные химчистки для обуви, но они могут обойтись в сумму, сопоставимую с ценой пары. Гораздо выгоднее пользоваться специальными защитными спреями», — высказался специалист и добавил, что в случае промокания лучше сушить обувь естественным образом, используя деревянные колодки для сохранения формы.

Хранить дорогую обувь Кича советует в мягких мешках и отдельных коробках, чтобы на ней не скапливалась пыль.

В апреле россиянам раскрыли правильные способы очистки белых кроссовок.