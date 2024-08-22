Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 22 августа 2024Путешествия

Россиянам назвали особенно красивые осенью регионы страны

«Туту»: Мурманская и Иркутская области особенно красивы осенью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Эксперты назвали россиянам регионы страны, которые особенно красивы осенью. Такие данные приводятся в материале сервиса путешествий «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, специалисты советуют обратить внимание на Мурманскую область. «За красивыми осенними видами отправляйтесь в природный парк "Териберка" и на прогулку по тропе "Старинная поморская деревня Умба" — она тянется по живописному Терскому берегу к Белому морю», — указано в сообщении.

Кроме того, осенью тепло и солнечно на Байкале, Иркутская область. Там можно посетить и поселок Листвянка, а оттуда отправиться на гору, с которой открывается вид на окрестности и исток Ангары.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

«Осенний Байкал со стороны Республики Бурятия ничуть не менее прекрасен, чем со стороны Иркутской области — и мы, конечно, рекомендуем посетить оба региона. В Бурятии, помимо озера, чтобы почувствовать романтику осени, отправляйтесь в Баргузинскую долину, которая находится восточнее Байкала», — добавили эксперты.

В списке также значатся Республика Алтай, Ставропольский край, Астраханская область и Приморский край.

Ранее сообщалось, что внутренние направления станут самыми доступными для российских туристов в бархатный сезон. В этот период начинают работать комплексные программы в санаториях по достаточно бюджетным ценам.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      В Армении рассказали о новом способе проверки качества коньяка

      Ксения Собчак снялась в купальнике и пожаловалась на проблемы с кожей

      Мужчина провел почти три дня в затонувшей лодке на глубине 30 метров и выжил

      Россиянам назвали особенно красивые осенью регионы страны

      Россиянин 12 раз ударил жену из ревности охотничьим ножом и был задержан

      НАСА отложило сборку лунной сверхтяжелой ракеты

      Медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи

      Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше