Россиянам пообещали обеспечить безопасность при голосовании в Курской области

Памфилова сообщила об обеспечении безопасности при голосовании в Курской области

В ходе проведения выборов губернатора в Курской области россиянам будет обеспечена полная безопасность. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ее слова Ura.ru.

«Что касается безопасности, со своей стороны максимум, что можно, мы обеспечиваем. Курская область у нас принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Мы там организуем возможность голосовать, мы дали разрешение на досрочное голосование», — сообщила Памфилова.

В беседе с изданием она подчеркнула, что граждан региона никто не принуждает голосовать. При этом ЦИК берет на себя ответственность не только за обеспечение безопасности каждого избирателя, но и за доступ к голосованию для каждого гражданина.

Памфилова добавила, что у населения региона есть запрос на проведение выборов, так как гражданам «важно иметь понятную и определенную власть».