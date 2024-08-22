Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить память

Врач Агапкин заявил, что укрепить память помогает употребление корицы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный способ улучшить память. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что укрепить память помогает употребление корицы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли корица укрепляет память, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение девушки.

«Действительно, есть такие исследования, показывающие, что употребление корицы усиливает краткосрочную память у человека», — отметил Агапкин.

Ранее Агапкин заявил, что изучение иностранных языков также помогает улучшить память. Чтобы избежать ухудшения памяти, Агапкин посоветовал запоминать новую информацию.

До этого врач-терапевт Елена Малышева назвала неочевидную причину ухудшения памяти. Она заявила, что к этому приводит сжигание ароматических палочек.

