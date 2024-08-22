Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:41, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить память

Врач Агапкин заявил, что укрепить память помогает употребление корицы

Фото: Freepik

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный способ улучшить память. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что укрепить память помогает употребление корицы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли корица укрепляет память, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение девушки.

«Действительно, есть такие исследования, показывающие, что употребление корицы усиливает краткосрочную память у человека», — отметил Агапкин.

Ранее Агапкин заявил, что изучение иностранных языков также помогает улучшить память. Чтобы избежать ухудшения памяти, Агапкин посоветовал запоминать новую информацию.

До этого врач-терапевт Елена Малышева назвала неочевидную причину ухудшения памяти. Она заявила, что к этому приводит сжигание ароматических палочек.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      В брюхе крокодила нашли съеденную женщину

      Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

      Чемезов рассказал об ОПК после завершения СВО

      НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе с Россией

      Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

      Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

      Россиянке полностью отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

      Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить память

      В ГУР сообщили об атаке на аэропорт под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше