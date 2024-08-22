Российского преподавателя отправили под стражу за организацию незаконной миграции

Тверской суд Москвы взял под стражу преподавателя Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонда по делу об организации незаконной миграции граждан Нигерии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина пробудет под стражей два месяца, до 8 ноября. По версии следствия, он вместе с соучастниками искал россиян и иностранцев, которые были готовы за деньги заключать фиктивные браки с гражданами Нигерии, а также инструктировал их и выплачивал деньги.
Арестованному грозит до семи лет колонии. Известно об 11 иностранцах, которым мужчина помог оформить фиктивный брак.
Ранее сообщалось, что в Архангельске задержали двух сотрудников университета за мошенничество.