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09:11, 22 августа 2024Силовые структуры

Российского военного отправили в колонию на 2,5 года за отказ уехать на СВО

На Сахалине военного отправили в колонию на 2,5 года за отказ уехать на СВО

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Сахалине военнослужащего обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2.1 статьи 332 («неисполнении приказа») УК РФ, когда тот отказался уехать в зону специальной военной операции (СВО). Его взяли под стражу в зале судебного заседания и назначили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе Южно-Сахалинского военного гарнизонного суда, передает ТАСС.

Суд установил, что мужчина, находясь в служебное время на территории воинской части в Сахалинской области, попытался избежать исполнения специальных обязанностей. В присутствии других военных он отказался выполнить приказ командира части, требующий от него отбытия в зону СВО для участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что стоимость побега с Украины для граждан, пытающихся таким образом уклониться от службы в рядах вооруженных сил республики подорожала в два с половиной раза в 2024 году. Цены выросли с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей).

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      Александра Синицына
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