СКР возбудил дело после исчезновения пары в лесу

В Приморье возбудили дело после исчезновения пары в лесу

В Приморье возбудили дело из-за исчезновения мужчины и женщины лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 июля двое граждан и их подруга приехали на лесную деляну для охраны техники и объекта. 23 июля пара ушла с деляны и не вернулась. Их приятель не смог сообщить о случившемся, так как телефонная связь отсутствовала, но после пересменки рассказал об исчезновении коллег.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи осмотрели деляну и бытовку, изъяв личные вещи потерпевших.

Ранее в Приморье прокуратура организовала проверку из-за исчезновения трех человек на Цинковом озере.