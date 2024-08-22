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09:13, 22 августа 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело после исчезновения пары в лесу

В Приморье возбудили дело после исчезновения пары в лесу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Приморье возбудили дело из-за исчезновения мужчины и женщины лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 июля двое граждан и их подруга приехали на лесную деляну для охраны техники и объекта. 23 июля пара ушла с деляны и не вернулась. Их приятель не смог сообщить о случившемся, так как телефонная связь отсутствовала, но после пересменки рассказал об исчезновении коллег.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи осмотрели деляну и бытовку, изъяв личные вещи потерпевших.

Ранее в Приморье прокуратура организовала проверку из-за исчезновения трех человек на Цинковом озере.

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      Екатерина Кашурникова
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