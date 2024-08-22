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08:22, 22 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска

Марочко: ВС России прорвали линию обороны ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил о прорыве линии обороны ВСУ после активных действий ВС России. По его оценкам, положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное существенно ухудшилось.

«На данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации», — подчеркнул эксперт.

Ранее Марочко заявил о проблемах у ВСУ с работой Starlink под Харьковом. По его словам, проблемы с работой спутниковой связи начались из-за систем радиоэлектронной борьбы ВС России.

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      Алевтина Запольская
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