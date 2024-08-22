Стало известно о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска

Марочко: ВС России прорвали линию обороны ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил о прорыве линии обороны ВСУ после активных действий ВС России. По его оценкам, положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное существенно ухудшилось.

«На данный момент украинское командование пытается стабилизировать фронт, однако дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации», — подчеркнул эксперт.

Ранее Марочко заявил о проблемах у ВСУ с работой Starlink под Харьковом. По его словам, проблемы с работой спутниковой связи начались из-за систем радиоэлектронной борьбы ВС России.