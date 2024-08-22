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07:43, 22 августа 2024Бывший СССР

Марочко заявил о проблемах у ВСУ под Харьковом с работой Starlink

Марочко: у ВСУ под Харьковом начались проблемы с работой Starlink

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблемы с работой спутниковой связи Starlink из-за систем радиоэлектронной борьбы ВС России начались у подразделений ВСУ, дислоцированных под Харьковом. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На харьковском направлении у украинских боевиков начались проблемы со спутниковой связью. По докладам с линии боевого соприкосновения, система Starlink работает со значительными перебоями либо не работает вовсе», — подчеркнул эксперт.

По предположению украинского командования, это связанно с работой систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ, уточнил Марочко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) сразу с нескольких направлений.

Ранее Андрей Марочко обвинил ВСУ в том, что они вновь прикрываются мирными жителями под Купянском. По его словам, для снижения потерь украинские военные прячут бронетехнику и транспорт в гражданских строения и расквартировываются в домах местного населения.

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      Марина Совина
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