Марочко заявил о проблемах у ВСУ под Харьковом с работой Starlink

Марочко: у ВСУ под Харьковом начались проблемы с работой Starlink

Проблемы с работой спутниковой связи Starlink из-за систем радиоэлектронной борьбы ВС России начались у подразделений ВСУ, дислоцированных под Харьковом. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На харьковском направлении у украинских боевиков начались проблемы со спутниковой связью. По докладам с линии боевого соприкосновения, система Starlink работает со значительными перебоями либо не работает вовсе», — подчеркнул эксперт.

По предположению украинского командования, это связанно с работой систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ, уточнил Марочко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) сразу с нескольких направлений.

Ранее Андрей Марочко обвинил ВСУ в том, что они вновь прикрываются мирными жителями под Купянском. По его словам, для снижения потерь украинские военные прячут бронетехнику и транспорт в гражданских строения и расквартировываются в домах местного населения.