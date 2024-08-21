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08:39, 21 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

Марочко заявил об уничтожении ВСУ под Белогоровкой с нескольких направлений

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) сразу с нескольких направлений, заявил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.

«Это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе», — сообщил он.

Эксперт также рассказал, что при попытке провести ротацию группа бойцов ВСУ накануне попала под Белогоровкой под удар российских военных сразу с северного и южного направлений, что «свело на нет ротации и эвакуацию раненых боевиков».

Ранее Марочко обвинил ВСУ в том, что они вновь прикрываются мирными жителями под Купянском. По его словам, для снижения потерь украинские военные прячут бронетехнику и транспорт в гражданских строения и расквартировываются в домах местного населения

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      Маргарита Пименова
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