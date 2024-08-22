Стилист Рогов назвал трендовые предметы гардероба на осень

Стилист Александр Рогов: носки, гольфы и чулки станут модными осенью

Стилист Александр Рогов назвал трендовые предметы гардероба на осень. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что в предстоящем сезоне популярными станут носки, гольфы и чулки. «Очевидный и доступный модный прием для грядущей осени — стоят недорого и очень хорошо усложняют образы!» — заявил он.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками блогеров, которые примерили оверсайз-пиджаки, шорты-бермуды и укороченные юбки с кружевными чулками, а также цветными носками и гольфами.

Ранее стилист Алеко Надирян назвал модным в одежде цвет советской дорожки на полу. Помимо этого, специалист посоветовал подбирать вещи кремового тона, схожего с цветом старых дверей, и темно-зеленого, напоминающего аптечную вывеску.