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18:23, 21 августа 2024Ценности

Российский стилист назвал модным в одежде цвет советской дорожки на полу

Стилист Алеко Надирян назвал модным цвет красной дорожки на полу

Фото: Лев Устинов / РИА Новости

Российский стилист Алеко Надирян назвал модными цвета советской атмосферы в одежде. Соответствующий пост появился в его Telegram.

Так, по словам эксперта, актуальными являются оттенки красной дорожки на полу и лампочки в подъезде. Помимо этого, специалист посоветовал подбирать вещи кремового тона, схожего с цветом старых дверей, и темно-зеленого, напоминающего аптечную вывеску.

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Вдобавок Надирян обратил внимание на цвет хурмы и глубокого зеленого, который присутствовал в подъездах в советское время. В заключение стилист внес в список оттенок паркета старой квартиры, уложенного елочкой. «Советую сочетать с чистыми базовыми: черным, белым, бежевым», — подытожил он.

Ранее в августе стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду. По его словам, в нынешнем сезоне популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.

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      Екатерина Ештокина
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