Тигрица Елена попала на видео в Амурской области

Прогулка тигрицы Елены попала на видео в Амурской области. Соответствующий ролик публикует местный портал ACH24.

Краснокнижная хищница попала в фотоловушку в окрестностях села Вольного в Архаринском округе. Мониторинг вели специалисты Хинганского заповедника: они связывают ее появление с восстановлением популяции кабана.

«Следы тигров встречаются довольно часто, но кто именно прошел в том или ином месте, сказать сложно, так как сейчас в Архаринском округе обитает как минимум три тигра: Елена и два ее разнополых отпрыска, — утверждают специалисты. — И если самца еще можно отличить по крупному размеру пятки, то распознать самок невозможно — дочка уже размером с маму».

Отмечается, что тигрица Елена была выпущена в мае 2019 года, ее котята родились от дикого самца весной 2022 года. В последний раз фотоловушка зафиксировала ее появление в Архаринском округе в марте этого года.

Ранее в августе в Приморье олень почесал ухо и попал на видео.