Трампа призвали продолжать оскорблять своих политических соперников

Bloomberg: сторонники Трампа призвали его продолжать оскорблять своих соперников

Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа призвали его продолжать оскорблять своих политических соперников. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп сказал, что хотел бы сосредоточиться на политике, к чему его призывают советники, но не может, поскольку бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель выступают с резкой критикой в его адрес. Во вторник на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго они высмеивали кандидата от республиканцев за его одержимость массовкой и настаивали, что его неприязнь к ним подпитывается расовой принадлежностью.

Как отмечает издание, высказывания супругов возымели желаемый эффект и заставили Трампа сосредоточить свое внимание на оскорблении его оппонента — демократического кандидата на пост главы государства Камалы Харрис. По словам республиканца, советники просили его ослабить атаки и вместо этого сосредоточиться на экономике, где, как показывают опросы, ему доверяют больше, чем Харрис.

Трамп обратился к собравшимся на митинге с вопросом, должен ли он проигнорировать совет своих помощников. «Два вопроса: должен ли я переходить на личности? Не должен ли я переходить на личности?» — спросил он. Толпа поддержала первый вариант, после чего политик пошутил, что его советники уволены.

Ранее Трампа обвинили в продаже тьмы. Министр транспорта США Пит Буттиджич выразил мнение, что Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс придерживаются концепции предвыборной кампании, которую можно описать словом «тьма».