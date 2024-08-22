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09:02, 22 августа 2024Мир

Трампа сравнили с навязчивым бывшим

Конгрессмен Джеффрис сравнил Дональда Трампа с навязчивым бывшим парнем

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в своей речи на съезде Демократической партии сравнил экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа с навязчивым бывшим парнем. Об этом сообщает Axios.

«Дональд Трамп — как старый парень, с которым вы расстались, но он просто не уходит. Последние четыре года он провел, крутясь вокруг да около, пытаясь восстановить отношения с американским народом», — заявил конгрессмен.

Джеффрис обратился к Трампу, подчеркнув, что граждане США «расстались с ним не просто так». По его словам, в настоящее время у американцев нет причин «воссоединяться» с бывшим президентом.

В ходе съезда демократов Трампа также раскритиковал министр транспорта США Пит Буттиджич, обвинив бывшего американского лидера в «продаже» тьмы американцам.

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      Елизавета Мытарева
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