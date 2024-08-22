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01:32, 22 августа 2024Бывший СССР

Украина ужесточила санкции против Пушилина и Шария

Украина ужесточила санкции против 13 физлиц, в том числе Пушилина и Шария

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ужесточении санкций против 13 физлиц и 13 юридических лиц. Соответствующий документ опубликовали на сайте Офиса президента Украины.

В частности, в список попали глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, блогер Анатолий Шарий и главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва. Всего ограничения ужесточили в отношении представителей России, Украины и Великобритании.

Уточняется, что новые санкции подразумевают не только заморозку активов и запрет на вывод капитала за пределы Украины, но и блокировку ресурсов, а также лишение государственных наград и званий. Ограничения действуют 10 лет.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о лишении государственных наград «предателей Украины». Инициативу поддержали поддержали 341 из 450 депутатов.

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      Евгений Силаев
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