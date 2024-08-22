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15:43, 22 августа 2024Мир

В Германии обнаружили БПЛА над объектами критической инфраструктуры

Bild: над объектами критической инфраструктуры в Германии обнаружили БПЛА

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Прокуратура Германии начала расследование по подозрению в шпионаже в диверсионных целях в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает начало предварительного расследования по подозрению в агентурной деятельности в диверсионных целях в связи с неоднократными полетами дронов над объектами критической инфраструктуры в Шлезвиге-Гольштейне», — заявил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельдт.

Уточняется, что беспилотники заметили над промышленным парком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны, а именно над АЭС, химическими предприятиями и терминалом по приему СПГ. Впервые дроны обнаружили 8 августа, а последний раз их видели ночью 22 августа.

По информации издания, в земельном ведомстве по уголовным делам (ЛКА) утверждают, что речь может идти о беспилотниках российского производства. Однако эта информация не подтверждена официально.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Он заверил, что Киев не проинформировал Берлин о вторжении на территорию России.

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      Виктория Кондратьева
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