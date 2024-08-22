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09:45, 22 августа 2024Россия

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

Смирнов заявил, что в Курске начали установку железобетонных укрытий

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия. Решение о появлении таких конструкций было принято оперативным штабом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он пояснил, что администрация российского города определила ключевые точки для размещения укрытий — в местах массового скопления граждан.

Смирнов отметил, что власти намерены оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в Курске.

«Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий», — написал он.

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По данным врио главы Курской области, в Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения скоро будут определены.

Ранее сообщалось, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27 сбит при попытке ударить по Курской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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