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17:26, 22 августа 2024Россия

В России высказались о новых попытках ВСУ атаковать приграничье

Военный эксперт Прохватилов: ВСУ могут атаковать Брянскую и Белгородскую области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

После пресечения попытки прорыва украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области войска противника, вероятно, продолжат атаковать российские территории. Об этом «Абзацу» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, скоро Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вновь попытаться ударить по Брянской области, однако в этом случае они столкнутся с усиленной обороной армии России.

«В Брянской области нормально организована оборона. Прошло две недели с момента вторжения на нашу территорию украинской армии. Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать еще — и на белгородском направлении, и на брянском», — заметил специалист.

Прохватилов добавил, что украинским солдатам также важно продвинуться в южном направлении, чтобы в том числе подобраться к Запорожской АЭС.

Вечером в среду, 21 августа, диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Атака была пресечена.

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      Наталья Анисеева
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