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08:19, 22 августа 2024Экономика

В России заявили о росте неравенства по доходам

ЦМАКП: в России усилилось социальное расслоение на фоне снижения числа бедных

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам 2023 года в России зафиксировали рост неравенства по доходам среди основных социальных групп. Об этой тенденции на внутреннем рынке в преддверии налоговых изменений сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статью экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Как уточнили эксперты в своей статье под названием «Благосостояние населения: неравномерный рост», усиление социального расслоения в стране в прошлом году происходило на фоне сокращения числа бедных и стремительным ростом доходов наиболее богатых. В целом реальные денежные доходы населения за этот период времени выросли на рекордные 5,6 процента, а за первую половину 2024-го — на 7,4 процента.

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Однако разница в темпах роста окладов представителей основных социальных групп за год увеличилась. Так, в 2023 году коэффициент дифференциации по доходам достиг 15, а по расходам — 8,5. При этом неравенство выросло на фоне снижения уровня бедности, который в прошлом году упал до исторического минимума в 8,5 процента. При этом доходы наиболее обеспеченных слоев росли гораздо быстрее, что в конечном счете привело к усилению социального расслоения.

К числу главных выгодополучателей от подобной тенденции на российском рынке эксперты ЦМАКП отнесли в первую очередь участников боевых действий на Украине и представителей сфер активного импортозамещения. Доходы первых, как отметили аналитики, занчительно выросли на фоне повышения выплат контрактникам от Министерства обороны (Минобороны). В свою очередь, рост благосостояния вторых был во многом обусловлен нехваткой квалифицированных кадров в ключевых отраслях российской экономики. В результате представители вышеуказанных социальных групп стали новым средним классом.

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      Анатолий Акулов
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