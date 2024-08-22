Вернувшийся из США в Россию блогер развеял миф о жизни за границей

Блогер Сардаров развеял миф, что за рубежом больше возможностей, чем в России

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся из США в Россию, развеял популярный миф о жизни за границей. Об этом он порассуждал в подкасте для Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Сардаров опроверг мнение о том, что за рубежом больше возможностей, чем в России. По его словам, россияне верят в этот миф.

«Я хочу, чтобы Россия была великой. И у нас были самые крутые технологии. Я бы хотел, чтобы не мы туда ездили, а они к нам приезжали. И для этого у нас все есть», — заявил Сардаров.

Ранее блогер опроверг распространенное представление о США. Сардаров заявил, что в Соединенных Штатах есть кумовство, как и во многих других странах.

Сардаров объявил о переезде в США осенью 2020 года. В конце 2021 года блогер заявил, что вернулся в Россию, однако позднее снова уехал в Соединенные Штаты. Во время пребывания в стране Сардаров признался, что тоскует по России и по близким.